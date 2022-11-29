مَدرسة في بني سويف تُعلم تلاميذها الصلاة.. وأولياء أمور: «حاجة ممتازة»

«طلاب يصطفون صفوفا يقيمون الصلاة داخل فصل بإحدى المدارس أثناء اليوم الدراسي»، صور جرى تداولها بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشكل لافت، ولاقت إشادات واسعة، وثناء من المتابعين، والذين أكدوا على ضرورة تعليم الطلاب الصلاة داخل المدارس، بل وحثهم على الصلاة.

إشادات وثناء لتلاميذ مدرسة يؤدون الصلاة داخل فصل المدرسة

إشادات واسعة لاقتها الصور وتنفيذ المدرسة لحصة التربية الدينية بشكل جيد، وذلك من قبل أولياء الأمور ورواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مطالبين بتعميم الفكرة، حيث قال محمد سمير، أحد أولياء الأمور في المدرسة «فوجئت بصورة على فيس بوك، وابني فيهم، بيعلموهم الصلاة في المدرسة وفي حصص التربية الدينية داخل مدرسة علي عبد العزيز بقرية طحا بوش بإدارة ناصر التعليمية، حاجة ممتازة، ونفسي كمان يصلوا جماعة داخل المدرسة اُثناء صلاة الظهر، الأولاد من صغرهم يرتبطوا بالصلاة» فيما قالت أماني جمال، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي في تعليقها على الصور «حاجة تفرح، نفسنا الحاجات بتاعة زمان ترجع تاني، الصلاة بتعلم الأولاد الأخلاق».

مدير المدرسة: لا يتوقف دورنا على التعليم فقط.. إنما التربية أيضا والصلاة أساس التربية

من جانبه، قال حسن الطحاوي مدير مدرسة على عبد العزيز بقرية طحا بوش بإدارة ناصر التابعة لمديرية تعليم بني سويف، «المدرسة لا يتوقف دورها على التعليم فقط، إنما للتربية والتعليم، وأساس مجتمعنا الإسلامي هو الصلاة لأنها عماد الدين، وبالتالي فنحن نحرص على تعليم أبنائنا الصلاة ويتم ذلك داخل حصة التربية الدينية الإسلامية، كذلك أبنائنا المسيحيين فهم لهم مُعلم أيضا للتربية الدينية المسيحية يقوم بتعليمهم أيضا».

وأضاف: قال الله تعالى «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» فالصلاة تبعد أبناءنا عن الأخلاق السيئة، وتزرع فيهم العبادة والأخلاق الحميدة من صغرهم».