87 مدرسة لإتاحة فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال المتسربين ببني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على الجهود الملموسة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مجال دعم التعليم المجتمعي، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال خاصة الفتيات، فضلاً عن كونه نظام تعليمي مرن يتناسب مع احتياجات وطبيعة وظروف المجتمع.

تطوير التعليم المجتمعي وتنمية المجتمع

وثمن «غنيم» الدور الكبير للمؤسسة في خدمة وتطوير التعليم المجتمعي ودورها في تنمية المجتمع، والذي يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030، في محور بناء الشخصية المصرية في مختلف المجالات والقضاء على الأمية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، لاستعراض نتائج اللقاء التعريفي الذي تم عقده بالتعاون مع المؤسسة، والخاص بمشروع «دعم التعليم المجتمعي»، والذي تموله مصر الخير وتنفذه جمعية أسرتي لحماية البيئة، بهدف توفير وإتاحة فرصة تعليمية ذات جودة عالية للأطفال المتسربين من التعليم «سن 6 إلى 14» بالمناطق النائية المحرومة من التعليم بقرى ونجوع المحافظة.

إنشاء مدارس جديدة في عدة مناطق

وأوضح وكيل وزارة التعليم ببني سويف، أن إجمالي عدد المدارس المنفذة والجاري العمل بها ضمن المشروع، تصل إلى 87 مدرسة تعليم مجتمعي موزعة على الإدارات التعليمية، بواقع «31 مدرسة بالفشن، 7 في سمسطا، 15 ببني سويف، 6 أهناسيا، 16 في ناصر، 6 الواسطى»، والتي تخدم أكثر من 2800 طالبا وطالبة في المناطق النائية، فيما يجري الإعداد والتجهيز للبدء في إنشاء 7 مدارس جديدة بالمناطق التي بها احتياج شديد، وذلك في ضوء ما سيسفر عنه المسح الشامل لقرى المحافظة.