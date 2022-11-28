أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 29 نوفمبر.. رعدية ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث ستكون ما بين الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على أن يكون طقسا معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 50% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على شمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 30 نوفمبر

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ومتوقع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية جاءت توقعات الأرصاد بعدم سقوط أمطار من الخميس 1 ديسمبر حتى السبت 3 ديسمبر، مع أنه متوقع سقوط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.