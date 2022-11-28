7 مخاطر لزواج الأطفال تحت الـ18 سنة. أبرزها الوفاة والاضطرابات النفسية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مخاطر زواج البنت أو الولد قبل 18 سنة، إذ أكدت في تقرير لها أن القانون المصري يمنع توثيق عقد الزواج في هذا العمر.

مخاطر زواج الأطفال

وأوضحت الوزارة أن زواج الأطفال غالبا ما يجرى بموافقة أولياء أمور الأطفال، وفي بعض الأحيان جبريا وأخرى لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، مشيرة إلى أن الزواج المبكر له العديد من المخاطر المتمثلة فيما يلي:

- الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات الحمل، مثل: الإجهاض المتكرر وارتفاع ضغط الدم الزوجة الطفلة أكثر عرضة لمضاعفات الولادة تعسر الولادة مما يؤدى في بعض الأحيان إلى انفجار الرحم، والنزيف الشديد أثناء الولادة والولادة قبل الميعاد، وسقوط الرحم نظراً لعدم اكتمال نمو الحوض واستعداده للولادة الطبيعية.

- الطفلة الحامل أكثر عرضة للأنيميا وتسمم الحمل مقارنة بالحوامل بعد سن العشرين.

- وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة تزداد إلى الضعف إذا حدث الحمل قبل سن 18 سنة.

- السبب الأول فى وفيات الفتيات في سن 15-18 سنة، هو الحمل والولادة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

- الزوجة الطفلة تكون أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية وفقدان الثقة في الذات، نتيجة لعدم نضجها النفسي وعدم قدرتها على تحمل أعباء الزواج

- الطفلة الأم يكون أطفالها أكثر عرضة للولادة المبكرة ونقص الوزن والإعاقة والوفاة