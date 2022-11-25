مأساة الطفلة أميرة بالفيوم: ذهبت لمدرستها فعادت دون عينها اليمنى

كعادتها ظهر كل يوم، ترتدي أميرة ملابسها، وتضع كتبها وكراساتها في حقيبتها، ثم تغادر منزلها، ذاهبةً إلى مدرسة ترسا الابتدائية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، التي تلتحق بها في الفترة المسائية، وما إن دخلت من الباب واتجهت إلى السلم لتصعد إلى فصلها، فوجئت بقطعة خشبية بها مسمار تخترق عينها اليمنى.

تعالت صرخات الطفلة أميرة، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي، وسقط أرضاً، ووضعت يدها على عينيها بينما كانت تصرخ من شدة الألم، بينما كانت تفقد عينها للأبد، فيما هرع زملاؤها والمدرسون إليها.

طالب يفقأ عين زميلته بالفيوم

وقالت والدة الطفلة أميرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ ابنتها ذهبت إلى مدرسة ترسا بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، ظهر أمس الخميس كعادتها، حيث أنّها تدرس في الفترة المسائية نظراً لكونها تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، وأثناء صعودها للفصل ضربها طالب بالإعدادية على عينها ففقأها.

لم يكن يقصد ضربها

وأشارت والدة الطفلة إلى أنّ ابنتها كانت تصعد إلى فصلها بينما كانت هناك مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الإعدادية، وأثناء محاولة أحد الطلاب ضرب الآخر بقطعة خشبية بها مسمسار، اختلت يده فدخلت الخشبة والمسمار في العين اليمنى لابنتها وفقأت عينها.

المدرسون أخبروهم بالواقعة

وأضافت والدة أميرة أنّهم فوجئوا باتصال هاتفي من المدرسين يخبرونهم بإصابة أميرة في المدرسة، ونقلها إلى مستشفى الرمد بواسطة الإسعاف، فهرعوا خلفها مباشرة، وما إن وصلوا وجدوا ابنتهما مصابة في عينيها، بينما حولتها المستشفى على قصر العيني بالقاهرة.

فقدت عينها للأبد

وأكدت أنّ أطباء مستشفى قصر العيني استأصلوا العين اليمنى لابنتها بالكامل، ثم وضعوا عدسة مكانها، مؤكدةً أنّ عينها لن ترى بها مجدداً أبداً، وهو ما أحزن قلبها خصوصاً أنّها فتاة، ويتسبب ذلك في أزمة لها طوال حياتها.

طالبت بحق ابنتها

وطالبت والدة أميرة، بإعادة حق ابنتها التي خسرت عينها اليمنى طوال حياتها، بسبب قلة وانعدام تربية طالب بالمدرسة، موضحةً أنّ ابنتها لا تكف عن البكاء بسبب ما حدث معها، وستخضع للعلاج لفترة طويلة، ووالدها عامل بسيط باليومية لا يقدر على ثمن العلاج.

القبض على الطالب

على جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، القبض على الطالب المتسبب في فقء عين الطالبة، وأكد أنّ الواقعة كانت دون قصد منه، حيث كان يلهو بالعصا ودخلت في عين زميلته دون قصد.