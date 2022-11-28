جمارك العوجة تحبط محاولة تهريب كمية من إطارات الدراجات النارية

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك العوجة، برئاسة رياض فضل موسى، المدير العام، بالتنسيق مع النقيب أسامة صلاح الدين، من قسم البحث الجنائي بمنفذ العوجة، من ضبط محاولة تهريب كمية من إطارات الدراجات النارية.

إخبارية سرية

ووردت إخبارية سرية مشتركة، مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الحركة وإدارة الأمن الجمركي وإدارة البحث الجنائي بمنفذ العوجة، تفيد بوجود محاولة تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 4309 لسنة 2022.

وكلف علي عادل سلمان، مدير إدارة الصادر، لجنة للفحص والمعاينة، مكونة من أشرف العزازي، مدير التعريفة، وأحمد قدري، مأمور الحركة، وكريم عبدالرحمن، رئيس قسم الحركة، ومحمود خليل ومحمد حسن، مأموري التعريفة، ومحمود سعيد ومؤمن سلمي، بالأمن الجمركي، ومحمد معاذ، مأمور الفحص بالأشعة، وتبين وجود 1060 إطار كاوتش للدراجات النارية مخبأة داخل خراطيم زراعية بطريقة احترافية يصعب اكتشافها، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 996 ألفا و430 جنيها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر سلمي سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة رقم 5 لسنة 2022، وحرره هاني الشريف، مدير إدارة الشئون القانونية، وذلك لمخالفة الواقعة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي، مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الجمركية الشرقية، والدكتور سعد سالم حمد، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.