تناول جرعة مخدرات زائدة.. التصريح بدفن شاب عثر على جثته في الجيزة

صرحت جهات التحقيق بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب عثر عليها داخل قطعة أرض زراعية فى منطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث تبين أن سبب الوفاة تناوله جرعة مخدرات زائدة، ولا توجد أي شبهة جنائية.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل قطعة أرض زراعية، وعقب انتقال رجال الشرطة وبالفحص تبين أن الجثة لعاطل، يرتدى كامل ملابسه ولا توجد إصابات ظاهرية بجسده.

وعثر رجال الشرطة بجوار جثته على «سرنجة» وتبين أنها تحتوي على مادة مخدرة.

وتبين أنه من متعاطي المخدرات، وأوضحت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المتوفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.