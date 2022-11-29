«التعليم»: 15 سؤالا لكل مادة في امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب النقل

عقدت العديد من الإدارات التعليمية بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، امتحانات شهر نوفمبر 2022، اليوم، لطلاب صفوف النقل، بواقع 15 سؤالًا في كل مادة امتحانية، وجميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد تقيس الفهم ونواتج التعلم ومخرجاته، وليس الحفظ والحشو والتلقين، علاوة على أن الأسئلة جاءت في إطار ما تم تدريسه للطلاب من مقررات دراسية خلال شهر نوفمبر، حيث تعقد الامتحانات وسط إجراءات ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.

45 دقيقة مدة امتحانات شهر نوفمبر 2022 لكل مادة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر نوفمبر 2022 بدأت في العديد من الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهر أكتوبر هي نفس المواصفات الامتحانية لشهر نوفمبر، حيث أن عدد أسئلة كل مادة 15 سؤالا، موضحا أن الامتحانات الشهرية تعقد ضمن الحصص الدراسية، ولكل مدرسة الحق في اختيار الحصة التي تُعقد فيها الامتحانات، بمدة 45 دقيقة لكل مادة.

امتحانات شهر نوفمبر 2022 تقيس الفهم ونواتج التعلم

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 تقيس الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، ولن تعتمد على الحشو والتلقين والحفظ، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات مركزية وليست موحدة على مستوى الجمهورية، وأن كل إدارة تعليمية وضعت أسئلة الامتحانات لطلابها، موضحا أنَّ الامتحانات الشهرية تعقد خلال اليوم الدراسي بشكل طبيعي، على أن تقوم كل مدرسة باختيار الحصة الدراسية لعقد الامتحان، وسط إجراءات ضد كورونا.

الامتحانات الشهرية تقيس مستوى الطلاب

ومن جهته، أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات الشهرية تقيس مستويات الطلاب فيما تم تدريسه لهم من مقررات دراسية لكل شهر على حده، مؤكدا أن العام الدراسي الحالي يسير بشكل منضبط دون حدوث أي مشكلات، وأن جميع المدارس ملتزمة تماما بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوها إلى أن الوضع الصحي في المدارس آمن.