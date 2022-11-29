محافظ قناة يعلن طرح 31 طن أرز معبأ في المنافذ.. الكيلو بـ14.5 جنيه

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توفير 31 طن أرز معبأ في 13 فرعًا من فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مدن المحافظة، لبيعه للمواطنين بسعر 14.5 جنيه للكيلو جرام، مشددا على استمرار طرح الأرز الحر بالسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

محافظ قنا: الدولة حريصة على طرح السلع بأسعار مخفضة

وأضاف «الداودى»، في بيان أن الدولة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق بالأسواق بأسعار تنافسية عن مثيلتها في الأسواق الحره، لسد احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية تتابع توافر السلع والأسعار بالأسواق يوميًا.

نجاح الدولة في العبور من الأزمات

وأشار محافظ قنا إلى جهود الدولة خلال السنوات الماضية، والعبور من الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنهما أثرتا بالسلب على جميع دول العالم، إلا أن الإجراءات الاستباقية التى نفذتها الدولة نجحت في تخفيف حدة الأزمتين على جموع الشعب المصري، لافتًا إلى أن تلك النتائج الايجابية تدفعنا نحو الاستمرار فى تقديم الدعم والمساندة لقيادتنا السياسية الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار، وتحقيق رؤية مصر 2030.