تفريغ الكاميرات في مصرع ربة منزل بحادث تصادم على الطريق الدائري 

أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط واقعة مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالطريق الدائري أمام سلم منطقة صفط اللبن، للوقوف على ملابساته، واستدعاء شهود العيان اللذين تصادف تواجدهم فى مكان الحادث لحظة التصادم، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة حول الواقعة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث، فكانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة يفيد مصرع ربة منزل، 56 سنة فى حادث تصادم على الطريق الدائري أمام منطقة صفط اللبن، وعقب ورود البلاغ، انتقل رجال الشرطة والمرور وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وعقب الفحص تبين أن السيدة لقت مصرعها بعدما أصطدمت بها سيارة ميني باص أثناء الرجوع للخلف بجانب الطريق، وقيام قائد السيارة بالهروب.

السائق يسلم نفسه إلى الشرطة

ونقلت المتوفية إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، كما قام رجال المرور بإعادة الحركة المرورية على الطريق الدائري إلى طبيعتها مرة أخري، وفى وقت لاحق، حضر السائق من تلقاء نفسه، وتبين أن عمره 20 عامًا، ومقيم في القليوبية، وقرر أنه قائد السيارة، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.