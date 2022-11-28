ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية وعدد من عبوات أدوية الأورام السرطانية كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 وضريبة الدمغة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية

المحاولة الأولى شهدتها الإدارة الثالثة برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة، وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة الخطوط الإماراتية اشتبه محمد مصطفى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة سفر الراكب وارتباكه الشديد.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف فرج حمدي رئيس القسم بالفحص أفاد بوجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

ضبط 11 سبيكة من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من معدن الذهب

وكلف وائل محمد إمبابي مدير إدارة الحركة محمد جمعة حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 11 سبيكة من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من معدن الذهب.

وكانت المحاولة الثانية في الإدارة الرابعة برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الرابعة، وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض اشتبه أحمد خيري مأمور اللجنة الجمركية في راكب سعودي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد محمود مأمور الفحص ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فأفاد بوجود عبوات تكرارية ومتماثلة داخل حقائب الراكب.

ضبط 1144 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بطب وجراحة الأسنان

وكلف أحمد حسن الحكش نائب مدير الإدارة ياسر محمد مدير إدارة الحركة وهبة مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1144 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بطب وجراحة الأسنان داخل الحقائب.

والمحاولة الثالثة كانت فى الإدارة الرابعة برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة خطوط فلاي اديل القادمة من الرياض اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد يوسف مأمور الفحص وهاني مصطفي رئيس القسم فأفاد بوجود عبوات تكرارية، وكثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام محمود سعيد جوهر مدير إدارة الحركة بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 17 أمبول أدوية خاصة بعلاج الأورام السرطانية بداخل الحقائب وداخل الجاكت الذي يرتديه.

أما المحاولة الرابعة فكانت في الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي ، اشتبه محمد محمود مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص تحت اشراف أحمد علي الشريف رئيس القسم افاد بوجود عبوات تكراريه ذات كثافة داخل حقائبها.

الجمارك تضبط كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة قرر تكليف شرين كمال الدين ومحمود عبد المطلب وأحمد فؤاد مأموري الجمرك لتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان مخبأة بين طيات ملابسها داخل حقائبها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي أرقام 154 و155 و156و157لسنة 2022 بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.