أكثر الجرائم غموضا بالأردن.. كشف هوية قتلة شابة عثر عليها في برميل منذ 20 عاما

في واحدة من أبرز الجرئم غموضا في المملكة الأردنية، استطاع رجال البحث الجنائي فك طلاسم مقتل شابة ثلاثينية عثر على جثتها مكبلة في برميل حديدي منذ نحو 20 عاما على متن عبّارة مياه في منطقة صويلح شمال عمّان.

شقيقا الضحية وراء الجريمة

أسفرت جهود فريق المحققين عن كشف تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2003، بعدما جرى إعادة فتح ملف القضية مجددا وجمع المعلومات حولها والاستماع إلى أقوال عدد من المقربين.

وتوصل المحققون إلى بعض الاستنتاجات، التي تضمنت بأن الضحية قتلت على يد شقيقيها، وكشفت التحقيقات أنّهما اشتركا في قتلها بعد إجبارها على تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وأُلقي القبض على أحدهما ويجري ملاحقة المتهم الثاني، خارج البلاد.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، فإنه بالتوسع في التحقيق مع المتهم الأول المقبوض عليه، اعترف باشتراكه مع شقيقه في الجريمة قبل 20 عاما إثر خلافات شخصية مع الضحية.

وقال المتهم خلال اعترافاته بالواقعة، إنّه وشقيقه اصطحبا الضحية خارج المنزل وأجبراها على تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة حتى فارقت الحياة، ليتخلصا منها بعد ذلك بوضع جثمانها في برميل حديدي على متن عبّارة مياه في منطقة صويلح.

أوامر بضبط المتهم الآخر

وأشار السرطاوي، إلى إصدار تعليمات بالقبض على الشقيق الآخر الذي تبين أنه خارج البلاد، فيما جرى إبلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية وإحالتها إليه.