إصابة شخصين في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب شخصان اليوم الثلاثاء، بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الفرعي الواسطى ـ قشيشة شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق قشيشة ـ الواسطى، الفرعي، شمال المحافظة، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلي اقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابان إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من: عبد الرازق رجب حسين 33 عامًا، مصاب بجرح في الساق الأيمن، محمد كمال مصطفى 23 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، يقيمان في قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ببني سويف، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم داخل مستشفى الواسطى المركزي.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.