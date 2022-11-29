تحرير 1634 محضرا وضبط 1500 سلعة منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تحرير 1634 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة للمخابز والأسواق، وضبط 16 طنا و940 كجم من الأقماح تم تجميعها بدون تصريح، و1500 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال الشهر الحالي، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.

حملات تموينية مكبرة

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 1147 محضرًا لمخالفات متنوعة بقطاع المخابز، منها نقص وزن، ومواصفات، وتوقف بعض المخابز عن الانتاج، وتصرف في أجزاء من حصص الدقيق البلدي المدعم، وبيع وهمي بضرب البطاقات التموينية علي النظام للمخابز، وعدم الالتزام بالمواعيد، وعدم وجود ميزان، وغيرها، كما تم تحرير 487 محضرًا بمجال الأسواق والمواد البترولية لمخالفة التعليمات المقررة.

ضبط كمية كبيرة من الدقيق والسكر والقمح

وأضاف أن إجمالي مضبوطات المحاضر، شملت 106 شكائر دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم، و7060 كجم سكر تمويني، و117.6 كجم قمح محلي، و 12116 كجم أرز أبيض و29435 كجم أرز شعير، و710 كجم لحوم فاسدة، و110 شكائر سماد زراعي زنة الواحدة 50 كجم، وعدد 575 عبوة أدوية، و2 طن نخالة خشنة، و760 كيس مكرونة، لافتًا إلي أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كمية كبرى من القمح

وكشف «حرزالله»، أن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط 16 طن و940 كجم من محصول القمح، قام بتجميعها أحد التجار بمخزن بناحية عزبة الحبون بمركز سنورس بغرض تخزينها وإعادة بيعها في السوق السوداء بدون تصريح، كما تم ضبط كمية أخري من الأقماح والتحفظ عليها بمطحن الفيوم، وكذا ضبط 1500 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشديد الرقابة التموينية

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، مشددًا على كافة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.