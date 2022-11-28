«القاهرة» تنظم يوما ترفيهيا لأطفال الأسمرات بقرية الفواخير في مصر القديمة

نظمت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، يوما ترفيهيا لأطفال مدارس مدينة الأسمرات بقرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فاعليات اليوم الترفيهي لاستقبال 63 طالبا من طلاب مدارس تحيا مصر بمدينة الأسمرات أحد المجتمعات الحضارية الجديدة التي نجحت الدولة المصرية في إنجازها كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات عديدة خطورة على قاطنيها.

ويهدف اليوم الترفيهي إلى مشاركة الطلاب من خلال تدعيم الأنشطة التفاعلية وتنظيم الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع؛ ومنها قرية الفواخير لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم والتعريف بأحد أقدم الحرف التراثية التي عرفتها البشرية.

ورافق الأطفال خلال يومهم الترفيهي، العميد ماجد فوزي المشرف العام لقرية الفواخير، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات والمهندسة دعاء أحمد بالدعم الفني وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وممثلي التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتضمن اليوم، العديد من الفقرات المتنوعة والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالحرف والصناعات التراثية وإحياء أقدم الحرف وأعرقها بمصر كأحد أساسيات التعبير عن الهوية الوطنية والحفاظ عليها من الاندثار ومنها حرفة صناعة الفخار والترويج لمنتجات فناني القرية «جواهرجية الطين»، ووضع القرية على خريطة المزارات السياحية إلى جانب إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.

استخدام صلصال الفخار

كما شملت العروض خلال اليوم استخدام صلصال الفخار من خلال استخدام دولاب العمل واستخدام المواد الخام من الطين وتحويلها إلى منتجات فخارية وتلوينها إلى جانب توفير منطقة للألعاب التعليمية، التي تحتوي على أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية للأطفال وتوزيع مطبوعات، وورش رسم وتلوين، إلى جانب إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، التي تهدف إلى إكساب الأطفال مهارات جديدة تساهم في الحفاظ على كل نقطة مياه.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية تُولي اهتمامًا بالغا بالتواصل المجتمعي الإيجابي الذي يعزز من التعريف بحرفة وصناعة الفخار وبالأنشطة المختلفة التي تقدمها القرية إلى جانب توصيل رسائل التوعية المائية لكافة فئات المجتمع المصري، وخاصةً للأطفال، موضحة أن عيد الطفولة يُعد حدثا مهما يحمل في طياته الكثير من الرسائل الهادفة التي تحث على الاهتمام بالجانب السلوكي والمعرفي لدى الأطفال، وذلك من خلال تنفيذ برامج توعوية ومجتمعية فعالة.

الترويج لقرية الفواخير

وأعربت عن اهتمامها الشديد بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال لزيارة قرية فواخير الفسطاط بمنطقة مصر القديمة للترويج للقرية ومنتجاتها ومصنوعات الحرف اليدوية وتشجيع واكتساب الطلاب للمعرفة الكاملة بالحرف التراثية التي قاربت على الاندثار لتعريف الأجيال الجديدة بأهمية هذه الحرفة؛ الأمر الذي له بالغ الأثر في نفوس هؤلاء لاكتساب المعرفة والثقافة من خلال التعلم عن طريق الملاحظة والتجريب، وأبدت اهتمامها البالغ بنشر الفكرة ودعوتها المستمرة لزيارة القرية وتعميم الفكرة على جميع المدارس.

يذكر أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تحرص على تنظيم الفاعليات بصورة مستمرة بقرية الفواخير التي تم رفع كفاءتها بالكامل خلال الفترة الماضية، إذ شملت الأعمال توصيل جميع المرافق «صرف - مياه - غاز - كهرباء» مع الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والنظافة ورفع كفاءة المباني وتركيب اللاند سكيب والتشجير والتي تم افتتاحها خلال شهر نوفمبر 2021 وفقا للتوجيهات الرئاسية.