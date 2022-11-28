توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار على سيناء والسواحل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها الطقس الـ72 ساعة المقبلة، مؤكدة استمرار نشاط رياح الغربية على بعض مناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة خلال طقس غدا الثلاثاء.

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، إلى سقوط الأمطار بين خفيفة إلى متوسطه على مناطق من جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، ومناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ووسط سيناء وصولا إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية إلى، على تراجع فرص سقوط الأمطار خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع عودة تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأربعاء 30 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 1 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.