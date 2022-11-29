«في حتة تانية».. كوميديا غنائية بمشاركة 55 ممثلا شاملا

ماراثون فني ومسرحي شاق استمر على مدار أشهر، بهدف إعداد وتأهيل 55 شابا وفتاة من الموهوبين، الذين اختيروا من بين مئات المتقدمين لورشة «الممثل الشامل»، بقيادة وتدريب المخرج سامح بسيوني، أسفر عن صقل مواهبهم وتحويلهم إلى محترفين، يراهن الكاستنج دايركتور أحمد تمام، عليهم من خلال العرض المسرحي «في حتة تانية».

تفاصيل عرض «في حتة تانية»

يرفع الستار عن العرض المسرحي الخميس المقبل، على مسرح «جراند طيبة» بمدينة نصر، خلال احتفالية كرنفالية تحتفي بفكرة الموهبة والإبداع ، ويستمر يومين متتاليين.

«في حتة تانية»، من تأليف سامح عثمان، استعراضات الدكتور سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفى حامد، إكسسورات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم الإعلان الرسمي للعرض لمصطفى شعراوي، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبد الرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.

وقال المخرج سامح بسيوني، في بيان صحفي، إن العرض يقدم في كوميديا غنائية استعراضية، تدور احداثها في 4 لوحات، ترصد وتناقش بعض الظواهر الاجتماعية، في مقدمتها مغالاة الأسر في شروط وطلبات الزواج، والعلاقة بين الرجل والمرأة، وهوس التريند، وترسيخ قبمة الحب بمعناه الأشمل.

نسعى لتأسيس مشروع لصناعة النجوم

وأضاف أنه يسعى في هذه التجربة إلى التأسيس لمشروع طموح يقوم على صناعة النجوم، من خلال عمل مسرحي يوظف خلاله خبراته كمخرج يهتم بتدريب الممثل على مهارات وفنون الأداء، التي تقدمه بشكل لائق للجمهور وصناع الفن، كفرصة لاكتشافهم مستقبلا في الأعمال الفنية.

أوضح منتج العرض أحمد تمام: «أن التجربة رغم مشقتها، كانت أكثر من رائعة، نراهن فيها على فكرة الممثل الشامل القادر على ملء خشبة المسرح بحضوره وتنقله السلس بين الحالات الفنية المختلفة».