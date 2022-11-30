اعترافات الزوجة وشريكها المتهمين بقتل الزوج: «زهقت من العيشة معاه»

استمعت اليوم، النيابة العامة لاعترافات الزوجة وشريكها المتهمين بقتل الزوج في الجيزة، بطريقة بشعة بعدما انتُزع من قلبهما الإنسانية، والذي تبين أن الزوجة دائمة التشاجر مع المجني عليه، وحال إحدى المشاجرات بينهما هددته بالقتل، كما أن جهات التحقيق كانت قد أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

وورد في اعترافات الزوجة أمام جهات التحقيق، أنها بعد مرور فترة زمنية قصيرة من المجني عليه، دبت الخلافات بينهما لم يمر يوم بدون مشاجراتهما، «زهقت من الخناق والعيشة معاه بقت تقيلة على قلبي»، مشيرة إلى أنها راودتها فكرة التخلص منه بعد مشاجرتهما الأخيرة، وعلى الفور استعانت بشريكها ونفذا خطتهما الدنيئة.

وتابع المتهم الثاني في الجريمة «الشريك»، أنه كان على دراية بالخلافات الدائمة بين الزوجين، لذلك عندما طلبت منه المساعدة في التخلص من زوجها وافق على الفور، وشرعا في رسم خطتهما وإعداد الأدوات اللازمة في الانتهاء من هذه الجريمة، وانتظرا الفرصة المناسبة لتنفيذها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بلاغا من ربة منزل يفيد بمقتل زوجها البالغ من العمر 45 عاما، على يد مجهولين اقتحموا شقتها وتعدوا عليها بالضرب وفروا هاربين، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة وعثروا على الجثة وتم نقلها إلى المشرحة.

وبالفحص والتحري، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مقدمة البلاغ «زوجته»، وعامل، وتم إلقاء القبض على الزوجة المتهمة وشريكها، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح محمد ثابت، المحامي بالنقض، أن المتهمين يواجهان تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.