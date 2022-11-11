ضبط مسئول عن مصنع أسلاك كھربائیة بدون ترخیص في القاھرة

تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط مسئول عن مصنع أسلاك كھربائیة، كائن بدائرة قسم شرطة البساتین، لإدارته المصنع بدون ترخیص، وقیامه بتصنیع أسلاك الكھرباء مستخدماً خامات ردیئة ومجھولة المصدر لغش المستهلكين، وعثر بداخل المصنع المشار إلی على 15 ألف متر أسلاك كهربائية و150 كيلو سلك نحاس شعر و375 كيلو كسر بلاستيك، وجمیعھا مجھولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرھا.

مصنع أدوات كهربائية بدون ترخيص

وبمواجھته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وطرح المنتجات بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وحیازته للمضبوطات بقصد تصنیع الأسلاك الكھربائیة مُستخدماً خامات ردیئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.