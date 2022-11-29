ضبط 33 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية 

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 27 قضية اتجار بالمواد المخدرة بحوزة 33 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7439 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 21 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.