القبض على 29 متهما بالاتجار في السلاح بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت أسيوط، وأسفرت جهودها عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (5 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش- طبنجة - 23 فرد محلي - عدد من الطلقات النارية بحوزة 29 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية).

ضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة

ضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كميات متنوعة من المواد المخدرة بحوزة 25 متهما لـ 15 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 961 حكما قضائيا متنوعًا.