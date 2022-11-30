حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 30-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد طموح ، يسعى لتحقيق كل أحلامه، كما أنه شديد الثقة في قدراته، ومن عيوبة أنه يصبح حاكما مستبدا اذا تولي القيادة، ويتسم بالغطرسة، وهو أيضا من الشخصيات التى لا تقبل النقد.

مواصفات برج الأسد

يتسم بالطموح الشديد ويحقق نتائج أفضل في الوظائف التى يصل اليها، كما أنه يحب التكنولوجيا ويميل لاستخدامها في كل أمور الحياة.

وتقدم خبيرة الفلك، عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي كما يلي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بالتروي، حيث أن القمر في مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهّل، لذا عليك أن تحمي حقوقك حتى تكون أفضل في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

كن هادئا مع من تحب أو مع مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان، وذلك كما اكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، خاصة إذا كنت متزوجا، ولا تدع مشاعر القلق أن تكون السبب في فساد علاقتك بشريك حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.