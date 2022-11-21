متحدث «الزراعة» لقناة الحياة: الإفراج عن شحنات الذرة لتلبية احتياجات المزارع

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تخصيص كوتة دولارية أسبوعية لمصانع الأعلاف، وتلبية احتياجات مزارع الأعلاف من المدخلات الخاصة بتصنيع الأعلاف، مشيرًا إلى أنّه جرى الإفراج عن شحنات الذرة لتلبية احتياجات المزارع.

وأضاف القرش، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّه خلال الأسابيع الـ4 الماضية، تم الإفراج عن كميات ضخمة جدًا من الذرة وفول الصويا، ووصل الإفراج الأخير إلى 196 ألف طن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن احتياج المزارع للذرة أكبر بكثير من فول الصويا، وبالتالي فإنّ الوزارة تسعى إلى زيادة الكميات المفرج عنها من الذرة لتلبية الاحتياجات بشكل أكبر.