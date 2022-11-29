أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.. أرخص من الأسواق

تباينت أسعار السلع اليوم في مختلف الأسواق، وحافظت على استقرارها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين خاصة الخضراوات والفاكهة، إذ تباع بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين.

في السطور التالية، تقدم «الوطن» قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للمجمعات عبر الإنترنت.

أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، كالتالي:

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر البطاطس اليوم نحو 9.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- بلغ سعر الكيلو من البصل الأبيض نحو 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الكيلو من ‏‎البصل الأحمر نحو 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر الكيلو من الطماطم إلى نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر الكوسة نحو 10 جنيهات. ‎‏‎‏‎

- وصل سعر الكيلو من الجزر إلى نحو 10.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- سجل سعر الكيلو من الخيار نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الكيلو من الباذنجان الرومي نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من الفلفل الرومي نحو 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الكيلو من الباذنجان الأبيض نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- يباع سعر الكيلو من الباذنجان العروس بنحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الفلفل البلدى إلى نحو 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان إلى 22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الليمون نحو 10 جنيهات. ‏‎

- سجل سعر الكيلو من الفاصوليا نحو 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الكيلو من الكمثرى اللبناني نحو 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الكيلو من التفاح الأحمر الإيطالي نحو 30 جنيها. ‏‎‏

- بلغ سعر الكيلو من الجوافة نحو 9 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من الرمان إلى نحو 10 جنيهات.