«الصحة»: 97% من المتعايشين مع الإيدز يستخدمون أدوية مصنعة محليا

استعرضت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، بعض العوائق التي تواجه وزارة الصحة في دعم مصابي المرض، ومنها عدم وصول المعلومة لدى المواطنين، والوصم، والتمييز ضد المتعايشين مع المرض، والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وتابعت خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة المسبب لمرض «الإيدز»، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، وإطلاق حملة قومية جديدة بشأن المرض في مصر، أن تناول العلاج بشكل منتظم يؤدي إلى التعايش معه، لافتة إلى أن 97% من المتعايشين مع الإيدز، يستخدمون الأدوية المصنعة محليا.

كما أكدت الدكتور هبة السيد، نجاح وزارة الصحة والسكان في الاستمرار في التوعية المتعلقة بمرض الإيدز خلال جائحة فيروس كورونا، واتباع البروتوكول العلاجي المتعلق بالمرض، وعدم التأثر بالجائحة، معربة عن الاستياء من الوصم المجتمعي ضد مرض الإيدز.

وقالت: «نحن بحاجة شديدة إلى رفع التوعية المجتمعية ضد مرض الإيدز، والوقوف على أسباب المرض، ومحو المعتقدات الخاطئة تجاه هذا المرض، واستعداد كل الجهات المعنية للتصدي للمرض، وتقديم يد العون إلى الفئات المصابة به، والتشجيع على طلبهم للمساعده والرعاية الصحية».