حبس المتهمين بقتل شاب في القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بقتل شاب بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان سبب وفاته وموافاة النيابة بالتقارير اللازمة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين شخصان مقيمان بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية لإحدهما معلومات جنائية، حدثت بينهما وبين المجني عليه مشاجرة بدأت بمشادة كلامية وانتهت بقتل المجني عليه بسبب خلافات الجيرة.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض وإطلاق أحدهما عيارا ناريا تجاهه من سلاح ناري كان بحوزته خلال المشاجرة فأحدثا إصابته بجروح متفرقة بالجسم ومات متأثرا بالإصابة.

وأضافت التحقيقات بإقرار المتهمين عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «طبنجة وعدد من الطلقات» وقيام أحدهما بالتخلص من السلاح الأبيض بإلقائه في الطريق العام.

الموقف القانوني المتوقع على المتهمين

قال محمود عبدالله، المحامي بالنقض، إن في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص مقيما بدائرة القسم مصابا بجروح متفرقة بالجسم «ادعاء طلق ناري».

وبانتقال رجال المباحث وسؤال المجني عليه قرر بقيام شخصين بالتعدي عليه بسلاح أبيض وآخر ناري بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن تحديد مكان المتهمين، وجرى استهدافهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما، وجرى فتح محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيات.