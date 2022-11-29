القصة الكاملة لقتل عريس شبرا الخيمة.. المتهم وشركاؤه أنهوا حياته بسبب الغيرة

طالبت أسرة مصطفى يوسف صاحب الـ 26 عامًا والمعروفة إعلاميا بـ عريس شبرا الخيمة والذي جرى قتله غدرا قبل حفل زفافه بأيام معدودة والذي كان مقررا مطلع ديسمبر المقبل بـ 9 طلقات رصاص، بالقصاص العادل من المتهم الرئيسي وشركائه بعد أن قتل ابنهم قبل فرحه بأيام وقتل معه فرحتهم به وتسبب في زفه الأخرى بدلا من زفازفه في الدنيا على خطيبته التي كان يحبها بجنون.

قال والد المجني عليه في تصريحات لـ«الوطن»، إنه مصدوم من الحادث، مشيرا إلى أن علاقة نجله المجني عليه عريس شبرا الخيمة كانت جيدة بالمتهم، حيث كانا أصدقاء، وكان المتهم يأتي إلى منزلنا باستمرار إلى أن اكتشف مصطفى عريس شبرا الخيمة أن المتهم أصبح يتعاطى المخدرات فقرر مقاطعته ومن هنا بدأت المشاكل.

والد عريس شبرا: قتلوا ابني غدرا بسبب الغيرة

وأضاف والد عريس شبرا الخيمة أن المتهم تملكه شعور بالغيرة بعد افتتاح مصطفى عريس شبرا الخيمة لعدد من الكافيهات وكان يتعمد الجلوس داخل المقهى التي يمتلكها مصطفى.

وتابع: في أحد الأيام توجه إليه ابني الأصغر عبد الرحمن وطلب منه عدم الجلوس داخل المقهى بسبب تعاطيه للمواد المخدرة فما كان منه إلا أن تعدى على عبد الرحمن وأصابه عدة إصابات ومن هنا بدأت المشاكل.

تفاصيل الخلاف الأخير قبل قتل عريس شبرا الخيمة

وأضاف: تعددت المناوشات والمشاجرات مع المتهم، وذلك مع اقتراب حفل زفاف مصطفى عريس شبرا الخيمة، وبعد مرور عدة أيام تفاجأنا بقدوم «إسلام»، صديق المتهم، يخبر أبنائي أنهم مستعدين للصلح وقرر مصطفى الذهاب للصلح وخاصة مع اقتراب فرحه وعندما ذهب إليهم وجد كمينا من قبل المتهم وأشقائه قاموا بالاعتداء عليه بمسدس ناري وأصابوه بـ 9 طلقات نارية قبل فرحه بـ 15 يوما واثنين من أصدقائه معه تم إصابة كل فرد منهم بطلقة على إثرها دخل ابني مستشفى قصر العيني واستمر في العناية المركزة لمدة 8 أيام حتى وافته المنية وجرى دفنه أمس في زفة إلى السماء بدلا من زفافه على خطيبته.

تفاصيل مصرع عريس شبرا الخيمة بـ9 رصاصات غدرا

كان قد لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية على أيدي مجموعة من الأشخاص بدائرة مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث وتبين وفاة المجني عليه مصطفي يوسف الشهير بصاصا عريس شبرا الخيمة بـ 9 طلقات نارية أودت بحياته فور وصوله للمستشفى ومكوثه به عدة أيام حتى وافته المنية.

وتبين من التحريات، أن سبب الواقعة نشوب مشاجرة قديمة بين المتهمين وشقيق المتوفى، وعلى إثرها تم تحرير عدد من المحاضر، ويوم الواقعة اتفقوا على عقد الصلح بينهم، وإنهاء تلك الخلافات ليتم حضورهم فرح المجني عليه والذي كان المقرر عقده خلال أيام، ولكن الجناة قتلوه فور وصول المجني عليه إليهم بالمكان المقرر لإتمام الصلح بينهم، وذلك بطلقات نارية أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.