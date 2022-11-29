«التضامن»: الدولة تسعى لإغلاق مؤسسات رعاية الأطفال ونقلهم لأسر بديلة

كشف مجدي حسن رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، تفاصيل تفعيل برتوكول تفعيل نظام الأسر البديلة الكافلة، لافتًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وقعت البرتوكول مع بعض المؤسسات، من أجل الاستمرار في تفعيل نظام الأسر البديلة، ضمن رؤية الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، نحو تفعيل منظومة الرعاية البديلة.

الدولة تسعى لتقليل الأطفال في مؤسسات الرعاية وإغلاقها

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الدولة تسعى لتقليل أعداد الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية خلال الفترة المقبلة وإغلاقها، ونقل الأطفال كريمي النسب والأيتام لتكفلهم أسر بديلة مكونة من أب وأم وسيدات أرامل ومطلقات وآنسات، معتبرًا أن المساحة أصبحت أوسع من ذي قبل.

قانون جديد للرعاية البديلة

أشار إلى أن الدولة تتجه لذلك، وسيظهر في القانون الجديد للرعاية البديلة، الذي ستٌعرض مسودته على مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن هذه المسألة، كان ينظمها قانون الطفل منذ عام 1996، وتم تعديله أكثر من مرة، حرصا من الدولة على المصلحة العليا للطفل.