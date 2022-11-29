عضو مجلس الشيوخ : مصر قطعت شوطا في التعامل مع الشائعات والأكاذيب

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة حقوق الانسان، والتضامن الاجتماعي، إنه يجب تنظيم حملات إعلامية لتعريف المواطنين بمخطط نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا.

ودعا البرلماني إلى ضرورة مراقبة السوشيال ميديا ضد الهجمات الشرسة على المجتمع المصري.

عدم منطقية الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا

وأضاف «حجازي»، في بيان صحفي أصدره، اليوم الثلاثاء، إن عدم منطقية الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا تعطى مناعة للمواطنين بعدم تأثرهم بها، وأن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب من خلال قانوني تنظيم الصحافة، والجريمة الإلكترونية.

الشائعات لم تحقق أىٍ من أهدافها الخبيثة

وتابع النائب، أن هذه الشائعات لم تحقق أىٍ من أهدافها الخبيثة فى نشر الإحباط واليأس، لأن المواطن يكتشف بسهولة أنها مجرد شائعة غير منطقية وليس لها أى أساس من الصحة، مطالبا باستمرار جهود الحكومة فى الرد عليها، وتطوير الإمكانيات وأساليب الرد حتى لا يكون لها أدنى تأثير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تسعى إلى توصيف الأعمال الدرامية التي تتناول موضوعات سياسية، من خلال رصد معالم الأعمال الدرامية السياسية ومدى الاستفادة من الإمكانيات المتعددة التي توفرها الجهة المنتجة، سواء كانت جهة خاصة أو جهة حكومية، والقيم التي تسعى هذه الأعمال الدرامية لتقديمها.

الدراما تمتلك الكثير من إمكانية إحداث التغيير

وذكر «حجازي»، أن الدراما تمتلك الكثير من إمكانية إحداث التغيير وفقا للدراسات التي أثبتت الإقبال الشديد عليها خاصة من قبل المرأة، وقدرة الدراما على التأثير في اتجاهات وسلوك المشاهدين؛ لذلك لابد من استخدامها، في محاولة لتشجيع المرأة على المشاركة السياسية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها السياسية.