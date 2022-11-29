حالة الطقس غدا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية

استمرار حالة الطقس الغائم في حالة الطقس غدا الأربعاء، مع وجود انخفاض درجات الحرارة، واستمرار تكون الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ومحافظات شمال ووسط سيناء شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

أشارت الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس غدا، أنه سيكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والشمالية وشمال الصعيد، ويصبح مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس مائل للبرودة، خلال ساعات المساء، مع استمرار تكاثر السحب المتوسطة الممطرة على سيناء وجبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، ومرسى علم.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس غدا الأربعاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22- 16

- العاصمة الإدارية 22- 15

- 6 أكتوبر 23- 15

- بنها 22- 16

- دمنهور 22- 16

- كفر الشيخ 22- 16

- المنصورة 22- 15

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20