سجلت 2 درجة مئوية تحت الصفر.. سانت كاترين قبلة السائحين في الشتاء

أجواء شتوية مميزة، تشهدها مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، حيث انخفضت درجة الحرارة فوق قمم الجبال وسجلت المدينة أقل درجة حرارة على مستوى مصر.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، إن الطقس أصبح باردًا طوال اليوم وشديد البرودة في الليل، ووصلت درجات الحرارة في الانخفاض لتسجل فوق قمم الجبال 2 تحت الصفر.

وأضاف رئيس المدينة، أن الثلوج لم تسقط حتي الآن، وقمم الجبال تشهد برودة لكن الثلوج لم تتكون فوق القمم الجبلية.

جبل سانت كاترين الأقل في درجة حرارة

وأكد «العناني» أن قمة جبل سانت كاترين سجلت فجر اليوم الأربعاء، درجة حرارة 2 تحت الصفر، مشيرا إلى أن جبل سانت كاترين لا يوجد به رحلات سفاري مثل جبل موسى.

وتابع، أن ارتفاع قمة جبل سانت كاترين 2850 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ومدينة سانت كاترين تمتلك أعلى قمم جبلية على مستوى مصر، وأن جبل موسى سجل 1 درجة مئوية، أما مدينة سانت كاترين فقد سجلت 5 درجات مئوية.

إقبال سياحي كبير

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا هذه الأيام، واستقبلت الأسبوع الماضي نحو 5000 سائح من مختلف الجنسيات.

وقال إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة توخي الحذر في أثناء تساقط الثلوج وغلق الرحلات إلى الجبال في حال حدوث عواصف ثلجية.