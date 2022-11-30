15 فعلا محظورا في قانون العمل الجديد.. أبرزها فصل الموظفة أثناء إجازة الوضع

يضمن قانون العمل الجديد، الحقوق والواجبات الخاصة بالعاملين وينظم كل ما يتعلق بعملهم في أي جهة أو مؤسسة، حتى يأخذ كل من الطرفين حقوقه كاملة ويعرف واجباته تجاه الآخر، ولذلك وضع القانون بعد المحظورات في هذا الشأن.

وتستعرض «الوطن»، عددا من المحظورات في قانون العمل الجديد التي تضمن الحقوق والواجبات لأصحابها.

- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

- حظر فصل الموظفة في أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

- حظر زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل.

- حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.

- حظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.

- حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.

- حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل لأي من هذه الأسباب «الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، النقابي والجغرافي».

محظورات على العامل

وحددت المادة 113 من قانون العمل الجديد محظورات على العامل بارتكاب أي من الأفعال الآتية:

- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل.

- تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل والعمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله.

- تمكين الغير أو مساعدته التعرف على أسرار المنشأة.

- منافسة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل .

- طلب وقبول «هدايا، مكافآت، عمولات، مبالغ» أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل أو جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات.

- تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.