قطع المياه في 11 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة يوم الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بربط خط محطة مياه اوسيم قطر 1000مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900مم وذلك للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .وتشير محافظة الجيزة ان الامر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 12 ساعه وذلك إعتباراً من الساعة الخامسة مساءا يوم الجمعة الموافق 2 / 12 / 2022 حتي الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/3 .

وتوضح محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي : اوسيم ،سقيل ، برطس، صيدا والقيراطيين ، الكوم الأحمر، الزيدية ، شنباري ،ناهيا ، كرداسة ، صفط اللبن، زاوية نابت ، بالإضافة إلي ضعف المياه في قري شمال الجيزة " بهرمس ، المناشي ، الجلاتمة، ذات الكوم " .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

كما كلف المحافظ رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وإزالة أي معوقات .

وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.