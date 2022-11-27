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عاجل.. قطع المياه في 6 مناطق بالدقهلية لمدة 12 ساعة غدا

كتب:

سلامة عامر
02:08 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
قطع المياه- أرشيفية

قطع المياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه في المناطق التالية: «الوحدة المحلية بالبجلات - الوحدة المحلية بميت تمامة - عزب منشأة الجمال - قرية ميت حديد - مدينة منية النصر (منية النصر) - الدراسة - ميت طاهر - ميت الخولي مؤمن»، لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً من يوم غد الإثنين، نظرا لقيامها بأعمال ربط خط مياه 400 مم بلاستيك شبكات منية النصر على خط مياه 600 مم زهر أمام رافع مياه البجلات.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حال طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.