قطع المياه عن 13 قرية في الفيوم والدقهلية 10 ساعات

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والدقهلية انقطاع المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

أماكن انقطاع المياه بالفيوم

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «مركز سنورس، نقاليفة، ترسا، السعيدية، سنهور البحرية، التوفيقية وتوابعهم»، لمدة 10 ساعات اعتبارا من التاسعة صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة 7 مساءً.

تنفيذ أعمال صيانة بقرية نقاليفة

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى تنفيذ أعمال صيانة بخط مياه الشرب قطر 500 مم بقرية نقاليفه مركز سنورس، لافتة إلى أن الشركة ستقوم بتوفيرسيارات مياه صالحة للشرب، لتغطية احتياجات المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وفي حال طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

القرى المتأثرة بانقطاع المياه بالدقهلية

في الوقت ذاته، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انقطاع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارًا من السادسة صباحا اليوم الأربعاء حتى الـ 2 ظهرًا، وتحديدًا في قرى طماي الزهايرة، الزهايرة، ميت غريطة، المخزن، كفر بدوي، ديو الوسطي، الحصاينة والتوابع.

غسيل المروقات طبقًا لخطة التطهير الدورية

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع قيامها بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين طبقاً لخطة التطهير الدورية.

تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.