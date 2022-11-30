«الكهرباء»: الانتهاء من طباعة فواتير استهلاك شهر ديسمبر 2022

انتهت شركات توزيع الكهرباء على مستوي جميع المحافظات، اليوم، من طباعة فواتير«ايصالات» الاستهلاك عن شهر ديسمبر 2022، لمشتركي العدادات التقليدية والميكانيكية، البالغ عددها مايقرب من 29 مليون و500 ألف مشترك على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من إجراءات المراجعة الدقيقة، لاستخراج فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين، وفقا لتعليمات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء

وقال هاني الجندي، رئيس القطاعات التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنّ الشركة نفذت جميع المراحل التي تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، لمراجعتها قبل إصدارها وعرضها على المشترك، والتأكد من صحتها وتفادى الأخطاء، لافتا إلى أن جميع قراءات الكشافين جرى تفريغها فى غرفة القراءات على أجهزة الكمبيوتر ومراجعتها ومطابقتها بمعدلات استهلاك المشتركين للأشهر السابقة، حتى تكون منطقية حسب معدلات النقص أو الزيادة، واستبعاد القراءات الشاذة.

وأشار «الجندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عملية المراجعة تمت بمعرفة موظفي غرفة تحديث القراءات، وتصحيح الأخطاء، وبعد الانتهاء من الكشف على فواتير جميع المشتركين داخل الإدارة، تم طباعة تقارير الإصدار ومراجعتها وإرسال ملف البيانات إلى مركز الإصدار لطباعة الفواتير، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الطباعة، تُرسل الإيصالات إلى الفرع الذى يقوم بدوره بتسليمها للتحصيل.

استخدام برنامج القراءة الموحد

وأوضح رئيس القطاعات التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة اتخذت عددًا من الخطوات الإيجابية، لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، وفقا لخطة وزارة الكهرباء والشركة القابضة من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى القضاء على أخطاء الفواتير، وإتاحة الدقة والسرعة أثناء قراءة استهلاك المشتركين.