حظك اليوم برج الحمل الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، لديه شخصية قوية ومستقلة فهو يحب دائما أن ينفذ وجهة نظره مهما كانت الظروف من حوله حيث أن لديه رغبة كبيرة في القيادة طول الوقت خاصة في العمل وفي وجهات النظر مع أصدقائه.

وتتميز امرأة برج الحمل بالطموح الكبير فهي امرأة عاملة ناجحة في مختلف نواحي الحياة فهي تعتمد على نفسها بشكل كبير في مختلف المواقف كما أنها قادرة على إعطاء المقترحات الفعّالة في العمل، وتمتلك موهبة كبيرة في الحياة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

اقتران القمر ونبتون في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك لكي تكون مقنع بشكل كبير في حياتك وتحقق النجاح العملي في كل شئ مهني وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وعليك أن تتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ويجب ألا تتعجل في كل شئ، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.