برنامج «هذا الصباح» يبرز موضوع «الوطن» عن توفير الخدمات الحكومية بمصر الرقمية

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة «extra news»، الموضوع الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «مصر الرقمية.. فورية وأونلاين.. الخدمات الحكومية رهن إشارة المواطن»، الذي يتناول سهولة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من المنزل عن طريق توفير 160 خدمة حكومية من خلال منصة مصر الرقمية.

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» كذلك موضوع جريدة «الوطن» الذي جاء بعنوان «التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من قوافل ستر وعافية 7.. الذي يتناول توفير تحيا مصر من المنتجات الغذائية واللحوم والألبان لصالح 1000 أسرة، ضمن شتاء آمن.. وتسليم 50 فتاة من الأولى بالرعاية تجهيرات الزواج.

وقال أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن ما يتم الآن أمر جيد للغاية، وأبرز ما به هو التحالف الموجود بين الدولة والمجتمع المدني الذي كان مفقود بالفترات السابقة، مشيدًا بهذا الحوار الأفقي الذي ينسق الجهود بين الدولة والجمعيات الأهلية حتى لا نجد قرية يقدم لها كل الخدمات وأخرى محرومة من أي خدمات.