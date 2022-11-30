سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

كشفت التحديثات البنكية في القطاع المصرفي، صباح اليوم، عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم، في البنوك المختلفة، وفقا لما نشر عبر المواقع الرسمية للبنوك، إذ إنّ الفروقات السعرية بسيطة وتتراوح بين قرش وقرشين.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

ارتفاع ملحوظ شهده الجنيه الإسترليني، في البنك المركزي المصري، خلال عمليات البيع والشراء، عن بنكي الأهلي ومصر، حيث سجل 29.49 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع، وبلغ سعره داخل بنكي الأهلي وبنك مصر 29.46 جنيه، في حين تذبذب سعر البيع اليوم ليستقر حتى الآن عند 29.44 جنيه، في البنك الأهلي.

واستقر سعر البيع والشراء اليوم في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس، عند نحو 29.26 جنيه للشراء، والبيع 29.50 جنيه.

انخفاض صرف الجنية الاسترليني فى بنك CIB

وداخل بنك CIB انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم، بشكل ملحوظ عن سعر صرفه في البنوك الأخرى، حيث سجل عند الشراء 29.30 جنيه و29.50 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره في المصرف المتحد، 29.46 جنيه شراء، ونحو 29.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الأجنبية

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الجنيه الإسترليني 29.35 جنيه للشراء، بينما البيع 29.50 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني NBK، بلغ الجنيه الإسترليني عند الشراء 29.27 جنيه، و29.51 جنيه للبيع.