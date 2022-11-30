اكتشاف أكبر سلحفاة بحرية في العالم.. «طولها 3 أمتار ووزنها 500 كيلو»

جسم عملاق وحجم مخيف، كان الشكل الذي ظهرت عليه أكبر سلحفاة بحرية على الإطلاق في العالم، إذ تم اكتشافها في أوروبا، وتحديدًا جبال البرانس شمال إسبانيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

اكتشاف أكبر سلحفاة بحرية في العالم

وقبل اكتشاف السلحفاة العملاقة، كان يعتقد أنّ المياه المحيطة بأمريكا الشمالية هي التي تعيش فيها تلك السلاحف العملاقة فقط، إذ يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار من الرأس إلى الذيل، ووفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، وأطلق العلماء على هذا النوع من السلاحف اسم «Leviathan ochelys aenigmatica»، إذ تعني كلمة «Leviathan» وحوش البحر كوصف دقيق للسلحفاة البحرية العملاقة.

ونشرت مجلة «Scientific Reports»، دراسة ذكرت فيها أن وجود هذا الحيوان غير المعتاد في هذا الجزء من العالم، يكشف أن السلاحف العملاقة كانت متواجدة بشكل أكبر واعتيادي.

والجدير بالذكر أنه قبل الاكتشاف الأخير كانت أكبر الأنواع التي تم العثور عليها في أوروبا يبلغ طولها 1.5 متر فقط، ويبلغ متوسط وزنها بين 300 و500 كيلوجرام.

اكتشاف شظايا عظام سلحفاة عملاقة

وكان اكتشاف السلاحف العملاقة بمثابة إبهار للعلماء، وقال ألبرت سيليس، المؤلف المشارك في الدراسة والخبير في علم الحفريات في إسبانيا: «لم يمكن في مخيلتنا العثور على سلحفاة أو شئ بهذا الحجم العملاق»، مضيفًا «المبهر والنادر بالنسبة لنا هو اكتشاف شظايا من عظام الكائنات تمكننا من معرفة الكثير من الأشياء عن حياة الماضي».