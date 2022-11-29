حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل عاشق لكل شيء حوله ويقدر الأشياء وما يمتلكه كثيرا، و هو ساحر جذاب، ويغلب عليه الصدق والوفاء والوضوح في تعاملاته مع من حوله، وهو شخص واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته، يحب إنجاز عمله بحماس، وعلى المستوى الاجتماعي والمهني يتمتع بالشجاعة والحزم والتميز، وإذا خير بين المال والشهرة فسوف يختار الشهرة، ويعرف عنه الطبع الحاد ولكنه متسامح، حياته نشيطة مليئة بالحيوية والانطلاق.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين العاطفي والمهني اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، وفق تصريحات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان لك اليوم وتجد الفرصة متاحة أمامك للتعرف على أصدقاء جدد، ويمكنك اليوم أن تخلق من حولك أجواءً حيوية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

يتواجد القمر في منزل المشروعات اليوم مما يدفعك للحركة والانطلاق وتنمية أموالك التخطيط لأعمالك جيدا، وتعبر جيدا عما بداخلك وتجد دعم و مساندة المخلصين من الزملاء، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.