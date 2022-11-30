محافظ شمال سيناء يشهد المباراة النهائية لكرة القدم في كأس الجمهورية الجديدة

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المباراة النهائية في كرة القدم الخماسية في بطولة كأس الجمهورية الجديدة لشباب شمال سيناء، التي جرت بين فريقي 6 أكتوبر بإدارة العريش وسالم الهرش بإدارة رمانة، وفاز فيها فريق سالم الهرش بركلات الترجيح.

اهتمام مؤسسات الدولة بالرياضة

وأكد المحافظ اهتمام مؤسسات الدولة بقطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء، من خلال خطة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية ودعم مراكز الشباب والأندية الرياضية.

أضاف المحافظ أن بطولة كأس الجمهورية الجديدة لشباب في كرة القدم الخماسية التي جرت خلال الفترة من يوم 27 من نوفمبر الجارى وحتى اليوم، شارك فيها 32 فريقا لمراكز الشباب بإجمالي 320 لاعبا وإداريا ومدربا.

تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات

وأضاف كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم تقسيم الفرق 8 مجموعات، المجموعتين الأولى والثانية بإدارة شباب رمانة، والثالثة والرابعة بإدارة شباب بئر العبد، والخامسة والسادسة بإدارة شباب العريش، والسابعة والثامنة بإدارتي الشيخ زويد ورفح.

أشار إلى تصفية الفرق لصعود أول وثاني كل مجموعة لدور الـ16، وتصعيد دور الـ8 للفرق الفائزة من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، وتم تصفية دور الـ4 وإقامة مباراة لتحديد المركز الثالث والرابع ين فريقي مركز شباب الكوثر بإدارة الشيخ زويد ومركز شباب النصر بإدارة بئر العبد، والمباراة النهائي بين الفريقين الفائزين في دور الـ 4 وهما فريقي مركز شباب 6 أكتوبر بإدارة العريش ومركز شباب سالم الهرش بإدارة رمانة.

وسلم المحافظ كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق مركز شباب سالم الهرش بإدارة بئر العبد، والميداليات البرونزية لمركز شباب الكوثر بإدارة الشيخ زويد، والفضية لمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش.

وعلى هامش المباراة النهائية، جرت عدد من العروض الفنية والأنشطة الرياضية، بجانب طابور عرض للفرق المشاركة في البطولة، وافتتاح معرض الفن التشكيلي الذي أقامته إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة.