ضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرير 20 محضرا في سوهاج

تمكنت حملة تموينية اليوم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، من ضبط 410 لفات سجائر ومعسل مجهولة المصدر، ونصف طن أرز وعدس قبل بيعها بالسوق السوداء داخل أحد المخازن، وشارك بالحملة عاطف السيد أبو بكر مدير إدارة التموين بمركز دار السلام وصابر حسن محمد رئيس قسم حماية المستهلك بمركز دار السلام، وقوة من مباحث التموين، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات.

ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

وبالمرور على مخابز دار السلام البلدية، جرى ضبط طن إلا ربع دقيق تصرف في المخابز البلدية وغلق بالأقفال الحديدية لعدة مخابز بلدية في قرية النغاميش والخيام.

تحرير 20 محضرا في سوهاج

وجرى تحرير 20 محضر تمويني للمخابز المخالفة ما بين محضر جنح انتهاء صلاحية سلع غذائية ومحضر جنح عدم إعلان أسعار ومحاضر غلق بالاقفال لمخابز بلدية ومحاضر نقص وزن خبز بمخابز بلدية، ومحاضر خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان وعدم وجود سجل تفتيش وعدم نظافة أدوات العجن.