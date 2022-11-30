تكريم اسم الراحل ماهر سليم بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة للاحتفاء بالفنان الراحل ماهر سليم.

وحضرت الندوة ابنته أسماء ماهر سليم، ومجموعة من المسرحيين ومنهم المخرج الكبير خالد جلال وميدو عادل والناقد الدكتور محمد زعيمة والفنان خالد الذهبي.

ماهر سليم أب للكثير من المسرحيين

وتحدث المخرج مازن الغرباوي عن فضل الفنان ماهر سليم على الكثير من المسرحيين إذ يعد بمثابة الأب لهم، وقدم لهم الكثير، وكان يحرص على دعمهم ومساندتهم.

وأعربت أسماء ماهر عن سعادتها بتكريم والدها الفنان ماهر سليم، وأنه بمجرد تذكر الجميع اسم والدها وأعماله ودوره في الساحة المسرحية والفنية ترى أن ذلك بمثابة تكريم له.

وتحدثت عن بداياتها في المسرح، مؤكدة أن والدها كان يصطحبها معه في بروفات العروض المسرحية وكانت منذ صغرها تعمل بالدوبلاج ولم يكن لوالدها رغبة في أن تدخل ابنته عالم التمثيل، وكانت المفاجأة عندما التحقت بالمعهد وكانت من أوائل الورشة الإبداعية التي تقام للطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وعندما التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفرقة الأولى نجحت بتقدير جيدا جدا.

أول أعمال أسماء ماهر سليم

وعندما بدأت في تصوير أول أعمالها مع المخرج عادل أديب «نقل عام»، كان قد توفي الفنان ماهر سليم، معربة عن حزنها الشديد في أنه لم يشاركها فرحة العمل الأول لها، وكانت تتمنى أن يقدم لها الدعم والنصائح المهمة.

كما تحدثت عن أقرب أعمال والدها إلى قلبها، وهي مسرحية هاملت، ودور حفار القبور ومسلسل لما كنا صغيرين، وأفلامه مع المخرج الراحل يوسف شاهين، مشيرة إلى حرصها على ذكر اسمها الثلاثي في أي تتر عمل فني تقديرا واحتراما لوالدها.