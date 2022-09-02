في الذكرى الأولى لوفاته.. محطات في حياة ماهر سليم وتفاصيل إصابته بالسرطان

تحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان ماهر سليم، الذي رحل عن عالمنا العام الماضي بعد أن قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، وانتهت مسيرته الفنية بعدما أصُيب بمرض السرطان حتى التقط أنفاسه الأخيرة، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز محطات حياته الفنية.

محطات في حياة ماهر سليم

حصل الفنان ماهر سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1984، وشغل العديد من المناصب الإدارية، منها: نائب مدير عام «الطليعة 2010، مسرح الطليعة 2012»، ورئيس البيت الفني للمسرح 2013، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة، مارس 2013.

كان عضوًا بلجنة المسرح، واللجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة، كما أنه اشتهر بشخصة «زيكا» خلال مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم»، وشارك في عدد من الأعمال الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

آخر أعمال الفنان ماهر سليم

وودّع ماهر سليم جمهوره من خلال فيلم «وقفة رجالة»، أمام ماجد الكدواني وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد، من إنتاج شركات سينرجي، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي ظهر فيها الفنان ماهر سليم قبل وفاته.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ماهر سليم

وسبق وكشفت زوجة الفنان ماهر سليم، عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان ماهر سليم، إذ أنه أصُيب بسرطان في الدم، وتدهورت حالته في الأيام الأخيرة، ما أدى لدخوله مستشفى أورام دار السلام، حتى يتم علاجه، ولكنه تعرض لبعض المضاعفات حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.