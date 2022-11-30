مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني صامت بمركز بني مزار، بشمال محافظة المنيا.

انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني مزار، تتضمن انقلاب السيارة رقم «2486 و ل ج»، ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني صامت، ونتج عن ذلك مصرع وإصابة 5 أشخاص جميعهم من محافظة بني سويف.

مصرع وإصابة 5 من محافظة بني سويف

بالانتقال والفحص، تبين أن حادث الصحراوي أسفر عن مصرع: عبد الله محمد 22 عامًا، وإصابة كل من: محمد حمدي 23 عامًا، مصطفى السيد 25 عامًا، وليد خالد 22 عامًا، مصطفى حسن 21 عامًا، بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وجرى نقلهم لمستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج، كما تم إيداع الجثة بمشرحة بني مزار تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، حيث أفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على السيارة.