سياسيون وقادة أحزاب يؤدون واجب العزاء في المفكر الراحل أمين إسكندر

أقيم عزاء المفكر السياسي أمين إسكندر، مساء اليوم، في كنيسة الرسولين بطرس وبولس داخل الكاتدرائية بالعباسية، بعدما شيعت جنازته أمس الثلاثاء، بحي شبرا، إذ غيبه الموت، الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 70 عاما.

عزاء أمين إسكندر

وحرص ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، على أداء واجب العزاء في المفكر والكاتب السياسي أمين إسكندر، وجاء على رأس الحضور، السياسي حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، خالد داوود القيادي بحزب الدستور، البرلماني السابق زياد العليمي، كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة السابق، طارق النبراوي نقيب المهندسين، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

وشارك في العزاء القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، حامد جبر القيادي بحزب الكرامة، الكاتب الصحفي جمال العاصي، يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، الفنان سامح الصريطي، كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وحامد جبر، الكاتب الصحفي جمال فهمي، النائب السابق محمد عبد الغني، ومحمد سامي الرئيس السابق لحزب الكرامة، جورج إسحق عضو القومي لحقوق الإنسان، ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس عضوا مجلس نقابة الصحفيين.

جنازة أمين إسكندر

وشُيعت جنازة أمين إسكندر، من «كنيسة الملاك بطوسون» بحي شبرا مصر، وسط حشد كبير من الأهالي، والعشرات من السياسين وقيادات الأحزاب، بحضور عدد من الشخصيات العامة والدينية.