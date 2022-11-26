تفاصيل تسليم الأراضي الأكثر تميزا والمميزة والمتوسطة بالمنيا الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، البدء في إجراءات تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا والمميزة والمتوسطة للمواطنين الذين حجزوا مساحات أراض إلكترونيا.

التوجه لجهاز المنيا الجديدة للاستلام

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لجهاز مدينة المنيا الجديدة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المواطنين حاجزي قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزاً، والمميزة، والمتوسط بالمدينة، والذين قاموا بالحجز الإلكتروني في الفترة من 10 حتى 21 أغسطس الجاري، والمذكور أرقام القطع المخصصة لهم بالجداول، عليهم سرعة التوجه لجهاز المدينة للاستلام مع إحضار المستندات.

مستندات تسليم قطع أراضي المنيا الجديدة

وأشار البيان إلى أن المستندات المطلوبة هي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي المخصص له على أن تكون سارية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لزوجة المخصص له سارية.

3- صور شهادات ميلاد الأولاد القُصر.

4- صور إيصالات سداد مقدم الحجز، والاستكمال، والمصاريف الإدارية، ومجلس الأمناء، وفي حالة الأراضي الأكثر تميزا يجب إحضار إيصال سداد كامل ثمن الأرض.

5- خطاب بنك التعمير والإسكان يفيد بالتوقيع على الشيكات بالأقساط السنوية المستحقة.

6- إحضار أصل التوكيل حال وجود وكيل للاستلام ومسجل به رقم القطعة المراد استلامها، وفي حال وجود توكيل للاستلام إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل سارية.

وأعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة، مطلع الشهر الجاري، موافقة الجهات المختصة على منح مهلة لمدة 4 أشهر، بدأت من 6 نوفمبر الجاري حتى 5 مارس المقبل، لقطع أراضي الحي المتميز المجاورة الأولي بمشروع بيت الوطن بلوك AB1-AB2-AB3، بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لإنهاء تراخيص المباني وإنهاء الأعمال وإثبات الجدية، وفي حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة سيتم العرض علي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.