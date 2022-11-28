رئيس مركز معلومات المناخ: لأول مرة بمصر تخصص الأراضي الجديدة لزراعة القمح

قال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن الدولة توسعت بشأن ملف التوسع الأفقي، فلأول مرة في تاريخ القمح في مصر يتم التوسع في زراعته بالأراضي الجديدة، فدائما كانت تخصص الأراضي الجديدة للخضراوات والفاكهة.

إضافة مئات الأفدنة من الرقعة الزراعية

وأضاف «فهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر تضيف رقعة زراعية بمئات الآلاف من الأفدنة ملك للأجيال المقبلة، والتي كلفتها مليارات من الجنيهات وإنشاء بنية تحتية وهو استثمار مؤجل للأجيال المقبلة، متابعا: «الجميع رأى الخير في موسم القمح الماضي من خلال مشروع مستقبل مصر».

وأشار إلى أن مصر رقم 1 في العالم للاستصلاح مساحات كبيرة وتدفع كل هذه الأموال والتكاليف، متابعا: «البلد عاوزة تأمن الأكل والشرب لشعبها، وتبذل كل الجهد والناس لازم تعرف كل ده».

موعد موسم زراعة القمح

ولفت إلى أن محصول زراعة القمح يبدأ من منتصف شهر أبريل المقبل، كما أن وزارة الزراعة أصدرت «الخريطة الصنفية» للمحاصيل، والتي ترسل للمزارعين مع التقاوي لكي يعرف أنواع الأصناف التي تناسب الأرض التي لديه، سواء فيما يتعلق بطبيعة الأرض والمناخ.