إصابة شخصين في مشاجرة بالطالبية بسبب تصليح «توك توك»

أُصيب شخصان في مشاجرة بالطالببة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع، بتلقيه بلاغًا من النجدة بوجود مشاجرة في شارع رياض دائرة القسم، وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

مشادة كلامية

وتبين وجود مشاجرة بين طرف أول، سائق توكتوك، 18 عاما، مصابًا بسحجات وكدمات، وصديقه 20 عاما، وطرف ثانٍ، عامل في محل أدوات منزلية 21 سنة مصابًا بجرح قطعي في الرأس واليد اليمنى، وشقيقة 20 عامًا فران، وجميعهم مقيمين في دائرة القسم، بسبب قيام الأول بالتخبيط على التوك توك خاصته؛ لإصلاحه، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين والد الطرف الثاني بسبب الازعاج وتعديه على الأخير بالسب.

القبض على طرفي المشاجرة

وأُلقي القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.